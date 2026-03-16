Allerta Arancione in Calabria: il Sindaco di Soverato ordina la chiusura delle scuole

Cresce l’allerta per l’ondata di maltempo che sta colpendo la Calabria. A seguito del bollettino ufficiale diramato dalla Protezione Civile Regionale, che prevede per la giornata di domani, martedì 17 marzo 2026, un livello di allerta meteo arancione per tutto il versante ionico, il Sindaco di Soverato ha firmato un’ordinanza restrittiva a tutela della pubblica incolumità.

Scuole chiuse di ogni ordine e grado

​Con un provvedimento immediato, l’Amministrazione Comunale ha disposto la chiusura di tutti gli edifici scolastici presenti sul territorio.

Lo stop alle attività didattiche riguarda le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le strutture per l’infanzia, sia pubbliche che private.

La decisione si è resa necessaria a causa delle previsioni che indicano precipitazioni diffuse, possibili temporali di forte intensità e raffiche di vento consistenti, fattori che aumentano il rischio idrogeologico e rendono pericolosi gli spostamenti.

Raccomandazioni e sicurezza

​Le autorità locali invitano la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

Si raccomanda inoltre di non sostare in prossimità di zone soggette ad allagamenti o aree costiere esposte al moto ondoso, data la persistenza di correnti orientali.

Il monitoraggio della situazione da parte del Centro Operativo Comunale resterà attivo fino al termine dell’emergenza.