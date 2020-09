Allerta del Ministero della Salute: “Presenza di Salmonella” in preparato precotto surgelato di mare per insalata capricciosa

Avvisi di “allerta salute” diramati dal Ministero della Salute su un lotto di prodotto alimentare richiamato dal mercato perché pericoloso per presenza di Salmonella.

Con questa motivazione è stato richiamato dagli scaffali dei supermercati perché considerato potenzialmente pericoloso per la nostra salute.

Nello specifico si tratta di un lotto di ” preparato precotto di mare surgelato per insalata capricciosa ” a narchio PROMAR e commercializzato da MAEE SPA. Il lotto interessato è il FL11 distribuito in buste del peso medio di 800 gr con data di scadenza 10/04/2021. Il preparato richiamato è prodotto da RIVAMAR SRL (IT 787 CE) nello stabilimento di via Del Lavoro n 41, Taglio di Po (RO).

Secondo quanto riferito dal Ministero, il richiamo è stato reso necessario “per la presenza di Salmonella.” Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato il lotto sopra indicato, di non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.