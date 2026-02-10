​Allerta Gialla in Calabria: mercoledì di tempesta con raffiche di burrasca e forti temporali

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, venti da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Attese inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.