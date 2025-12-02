Allerta gialla in quattro regioni: attenzione anche in Calabria

La Protezione Civile ha diramato per la giornata odierna un’allerta gialla meteo-idro su quattro regioni italiane, tra cui la Calabria, a causa del progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso nel corso della mattinata e del pomeriggio.

Secondo gli esperti, il fronte perturbato porterà piogge sparse, locali rovesci e un generale aumento del rischio idrogeologico, soprattutto nelle aree interne e lungo i versanti esposti. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da raffiche di vento e temporanei cali di visibilità.

In Calabria, particolare attenzione è rivolta ai settori tirrenici e alle zone montane, dove non si escludono criticità legate al ruscellamento superficiale, all’innalzamento dei piccoli corsi d’acqua e a possibili frane in punti già fragili del territorio.

Le autorità raccomandano ai cittadini di mantenere comportamenti prudenti, evitare spostamenti non necessari nelle aree maggiormente esposte e seguire gli aggiornamenti dei bollettini meteo regionali.

Anche i sindaci sono invitati a monitorare l’evoluzione del quadro meteorologico e a predisporre le misure di prevenzione previste nei piani comunali di protezione civile.

Il sistema nazionale di allerta rimarrà attivo per tutta la giornata, con possibili aggiornamenti nel caso di un peggioramento ulteriore della situazione.