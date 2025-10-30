Allerta Maltempo in Calabria: Forti piogge e temporali in arrivo, Allerta Arancione sulla fascia Ionica

Una nuova e intensa ondata di maltempo si sta per abbattere sulla nostra Regione, con un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso a partire da questa notte. Le autorità raccomandano la massima cautela, in particolare nelle aree costiere.

​La Notte: prime piogge sulle Coste Ionche

​Il fronte perturbato inizierà a manifestarsi già nella notte tra oggi e domani. Le prime precipitazioni e i locali temporali interesseranno le aree Ionche della Regione, con fenomeni che, sebbene inizialmente di entità moderata, preannunciano la fase più acuta del maltempo.

​Domani: La recrudescenza e i settori più a rischio

​La situazione è destinata a subire una decisa recrudescenza nel corso della giornata di domani. Le aree che saranno più colpite si concentrano nel Reggino, Catanzarese e Crotonese.

​In queste zone, gli esperti prevedono fenomeni localmente di forte intensità e accumuli idrici abbondanti. Le ultime stime indicano accumuli di pioggia compresi tra i 50 e gli 80 mm; tuttavia, si sottolinea la possibilità di locali picchi che potrebbero superare i 100 mm, soprattutto sul Crotonese.

​Allerta della Protezione Civile: Arancione e Gialla

​In risposta a queste previsioni, la Protezione Civile, in stretta collaborazione con il centro funzionale multirischi Arpacal, ha emesso i seguenti livelli di allerta:

​ Allerta Arancione: È stata diramata sui settori Ionici del Reggino, Catanzarese e Crotonese, a causa dell’alto rischio di fenomeni intensi e accumuli eccezionali.

​ Allerta Gialla: È in vigore sul resto della Regione, dove si prevedono condizioni meno critiche, caratterizzate da nubi sparse e qualche isolato piovasco.

​Il resto della Regione:

​Sulle altre aree regionali, fortunatamente, non sono previste particolari criticità. Il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse e qualche piovasco isolato, mantenendo un quadro generale di maggiore tranquillità rispetto alla fascia Ionica.

​Raccomandazioni:

​Si invitano i cittadini residenti nelle aree in allerta arancione a seguire attentamente gli aggiornamenti meteo e le indicazioni delle autorità, ad evitare spostamenti non strettamente necessari e a non sostare in prossimità di fiumi, torrenti o aree a rischio allagamento.