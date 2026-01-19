Allerta Meteo a Catanzaro: Chiusura parchi e giardini e divieto accesso a cimiteri, pinete, arenile e lungomare

In considerazione dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, è stata emanata un’ulteriore ordinanza sindacale che dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici e il divieto di accesso ai cimiteri, alle aree fluviali, alle pinete, all’arenile, al lungomare e alle dighe foranee.

Il provvedimento si è reso necessario per prevenire eventuali rischi per l’incolumità pubblica a causa delle avverse condizioni meteorologiche e resterà in vigore nelle giornate di oggi lunedì 19 e domani martedì 20 gennaio 2026.