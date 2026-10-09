Allerta meteo a Soverato: il Sindaco ordina la chiusura delle scuole e la sospensione degli spettacoli per sabato 10 ottobre

A seguito del bollettino trasmesso dalla Protezione Civile della Regione Calabria, che prevede per la giornata di domani, sabato 10 ottobre 2026, un livello di criticità Arancione per rischio idrogeologico e temporali, il Sindaco Arch. Daniele Vacca ha firmato l’ordinanza sindacale n. 44 del 09/10/2026.

​Il provvedimento dispone per sabato 10 ottobre 2026:

​La chiusura di tutti gli edifici scolastici e la sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese l’Università Pratesi e l’ITS CADMO.

​La sospensione di tutti gli spettacoli all’aperto programmati o in corso sul territorio comunale.

​La decisione si è resa necessaria per tutelare l’incolumità pubblica e prevenire situazioni di grave pericolo legate ai previsti fenomeni meteorologici intensi.

L’ordinanza mira inoltre ad agevolare la circolazione dei mezzi di soccorso mantenendo le strade libere dal traffico durante le eventuali operazioni di messa in sicurezza.