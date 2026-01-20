Allerta Meteo a Soverato: Scuole chiuse e lungomare interdetto fino a domani

Il Sindaco di Soverato ha emesso in data odierna, 20 gennaio 2026, l’ordinanza n. 09 che dispone misure drastiche per la tutela della pubblica incolumità a causa di condizioni meteorologiche avverse.

​Secondo quanto si legge nel documento ufficiale, è stata disposta la chiusura immediata di tutti gli edifici scolastici e la conseguente sospensione delle attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado.

Il provvedimento non risparmia l’istruzione superiore e professionale, includendo esplicitamente l’Università Pratesi e l’ITS Cadmo.

​L’ordinanza non riguarda solo il mondo della scuola. Per ridurre al minimo i rischi legati al maltempo, il primo cittadino ha ordinato:

​La chiusura di tutte le strutture sportive comunali.

​La chiusura dei parchi pubblici.

​L’interdizione totale al traffico pedonale e veicolare sui tratti costieri più esposti: il Lungomare Giovanni Paolo II, il Lungomare Antonino Calabretta e il Lungomare Ippocampo.

​Le restrizioni entrano in vigore con effetto immediato e resteranno valide fino alle ore 23:59 di domani, mercoledì 21 gennaio 2026. Il provvedimento viene definito come una “proroga”, suggerendo che la situazione di emergenza stia persistendo sul territorio calabrese più a lungo del previsto.

​Le autorità locali raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza e di evitare spostamenti non necessari, specialmente nelle aree limitrofe alla costa soggette a possibili mareggiate o forti raffiche di vento.