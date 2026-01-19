Allerta Meteo a Soverato: Scuole, parchi e lungomare domani chiusi

Una forte ondata di maltempo si abbatte sul territorio, spingendo l’amministrazione comunale a correre ai ripari per garantire l’incolumità pubblica.

Con l’ordinanza n. 72/2026 emanata in data odierna, 19 gennaio 2026, è stata disposta la chiusura immediata di diverse strutture e il blocco della circolazione in alcune delle zone più esposte della città.

​Scuole e Università: stop alle lezioni

​Il provvedimento più significativo riguarda il mondo dell’istruzione. Il sindaco ha ordinato la sospensione delle attività didattiche e la chiusura degli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

Lo stop non riguarda solo le scuole primarie e secondarie, ma si estende anche alle Università Pratesi e all’ITS Cadmo. Gli studenti resteranno dunque a casa per tutta la giornata di oggi e per quella di domani, martedì 20 gennaio.

​Sport e aree pubbliche blindate

​Non solo istruzione: l’ordinanza impone il lucchetto anche a tutte le strutture sportive comunali e ai parchi pubblici. La decisione è stata presa per prevenire incidenti legati alla possibile caduta di rami, alberi o danni strutturali causati dalle forti raffiche di vento e dalle precipitazioni previste nelle prossime ore.

​Emergenza Lungomare: scatta l’interdizione totale

​L’attenzione è massima lungo la fascia costiera, dove il rischio di mareggiate è concreto. Per questo motivo, è stata disposta l’interdizione totale al traffico pedonale e veicolare nei seguenti tratti:

​Lungomare Giovanni Paolo II

​Lungomare Antonino Calabretta

​Lungomare Ippocampo

​L’accesso a queste aree è vietato con effetto immediato e la restrizione rimarrà in vigore fino alle ore 23:59 di domani, 20 gennaio 2026.

​Nota per i cittadini: Si raccomanda la massima prudenza e di limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari, monitorando i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteorologica.