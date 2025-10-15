Allerta meteo Arancione – Domani chiuse scuole a Catanzaro

A seguito del bollettino di allerta meteo di livello arancione diramato dalla Protezione civile regionale, il sindaco ha disposto un’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a Catanzaro per la giornata di domani giovedì 16 ottobre.

Il provvedimento riguarda tutti gli istituti statali e paritari, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche.

In considerazione dell’allerta – già dal pomeriggio di oggi – si raccomanda la cittadinanza a prestare la massima prudenza e attenzione negli spostamenti e ad evitare il transito lungo aree critiche come sottopassi, ponti, attraversamenti fluviali, lungomare.

L’amministrazione comunale nella giornata di ieri, in considerazione delle previsioni meteo avverse, ha attivato le misure di prevenzione concertando eventuali interventi con il gruppo comunale di Protezione civile.

Sul fronte della gestione del territorio, come di consueto nel periodo autunnale, è stato predisposto il monitoraggio dei canaloni nelle aree più critiche ed effettuata l’ordinaria pulizia delle caditoie, di concerto con il settore ambiente e la Sieco.