Allerta meteo arancione: domani scuole chiuse a Catanzaro

Il Sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente a seguito del bollettino della Protezione Civile Regionale

A seguito del bollettino della Protezione Civile Regionale (prot. n. 823576 del 09/10/2026) che ha diramato un’allerta meteo arancione per la giornata di domani, sabato 10 ottobre 2026, il Sindaco di Catanzaro ha adottato un’ordinanza per disporre la chiusura di tutte le scuole e delle istituzioni educative di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

Il Sindaco ha inoltre attivato il COC (Centro Operativo Comunale), per garantire il monitoraggio costante della situazione e la messa in campo di tutti i presidi necessari a tutela della collettività, della viabilità e della sicurezza urbana.

Invito alla cittadinanza

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione negli spostamenti, con particolare riferimento ai flussi da e verso gli impianti sportivi e le aree più esposte, raccomandando di adottare ogni misura di cautela necessaria per salvaguardare la propria incolumità.