Allerta Meteo Arancione, domani scuole chiuse a Soverato

Le scuole di ogni ordine e grado del comune di Soverato rimarranno chiuse nella giornata di domani, giovedì 16 ottobre, a seguito dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale dal Sindaco, con un’ordinanza emessa nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, al fine di tutelare l’incolumità degli alunni, del personale scolastico e di tutti i soggetti che frequentano i plessi cittadini.

​L’ondata di maltempo, che sta interessando e continuerà a colpire la Calabria, in particolare la fascia ionica, ha spinto diverse amministrazioni comunali del Catanzarese e dell’intera regione a disporre la sospensione delle attività didattiche.

Soverato si unisce così all’elenco dei comuni che hanno ritenuto necessario interrompere le lezioni per evitare rischi legati a possibili fenomeni di forte intensità, come piogge diffuse, rovesci o temporali, e il conseguente rischio idrogeologico e idraulico.

L’ordinanza di chiusura è stata prontamente comunicata alle istituzioni scolastiche e alla cittadinanza, invitando la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non strettamente necessari, in linea con le raccomandazioni della Protezione Civile per l’allerta in vigore.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sull’evolversi della situazione meteorologica. La riapertura delle scuole è prevista per venerdì 17 ottobre, salvo nuove comunicazioni che dovessero rendersi necessarie in base all’andamento delle condizioni atmosferiche.