Allerta Meteo Arancione: il Sindaco di Soverato dispone la chiusura delle scuole

L’ondata di maltempo che sta colpendo la regione non accenna a placarsi. Per la giornata di domani, la Protezione Civile della Calabria ha innalzato il livello di criticità, diramando un’allerta meteo arancione su tutto il territorio regionale.

Di fronte alle previsioni che annunciano precipitazioni intense e possibili rischi idrogeologici, l’Amministrazione Comunale di Soverato ha deciso di agire d’anticipo per garantire la sicurezza della cittadinanza e degli studenti.

Ordinanza in arrivo

​Il Sindaco sta per emanare un’ordinanza contingibile e urgente che disporrà la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di domani.

Il provvedimento si è reso necessario non solo per tutelare l’incolumità degli alunni, ma anche per limitare gli spostamenti e facilitare la gestione di eventuali emergenze sulla rete stradale urbana ed extraurbana.

​Raccomandazioni alla cittadinanza

​Oltre alla sospensione delle attività didattiche, le autorità locali invitano i cittadini a:

​Limitare gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità.

​Non sostare nei pressi di corsi d’acqua o zone soggette ad allagamenti.

​Prestare massima attenzione alla segnaletica e agli aggiornamenti ufficiali diffusi dai canali del Comune.

La situazione resterà sotto costante monitoraggio da parte del Centro Operativo Comunale (COC), pronto a intervenire in caso di criticità legate alle forti piogge previste nelle prossime ore.