Allerta Meteo Arancione in Calabria: previsti temporali e nubifragi fino a giovedì

​Regione a rischio elevato: diramata Allerta Arancione valida per oggi pomeriggio 15 ottobre e per l’intera giornata del 16 ottobre. Si raccomanda la massima prudenza.

​CATANZARO – Un’intensa ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Calabria, spingendo la Protezione Civile Regionale, in collaborazione con il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal, a innalzare il livello di criticità.

È stata diramata un’Allerta Arancione, il secondo livello di allarme per rischio idrogeologico e idraulico, che sarà in vigore a partire dal pomeriggio di oggi, mercoledì 15 ottobre, e per tutta la giornata di domani, giovedì 16 ottobre, sull’intera regione.

​Il vortice ciclonico si avvicina

L’intensificazione dei fenomeni è legata all’avvicinamento di un vortice ciclonico che sta portando aria più fresca e contrasti termici favorevoli allo sviluppo di sistemi nuvolosi molto attivi. Le previsioni indicano la possibilità di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente elevati.

​Fascia ionica sotto osservazione

L’attenzione è massima soprattutto sui settori meridionali e ionici della regione, in particolare nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Crotone, dove il rischio di nubifragi localizzati è più concreto.

I temporali potrebbero essere accompagnati da intensa attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Il bollettino avverte di “possibili fenomeni temporaleschi che potranno evolvere in nubifragi anche consistenti e conseguenze rilevanti”, con potenziali criticità di carattere idrogeologico e idraulico.

​La Protezione Civile ha invitato i cittadini a:

​Limitare gli spostamenti non strettamente necessari.

​Evitare i sottopassi e i torrenti, prestando massima attenzione alle aree soggette ad allagamenti o smottamenti.

​Mantenere attivi i presidi di monitoraggio sul territorio.

​Le autorità locali e il Centro Funzionale continueranno a seguire l’evolversi della situazione in tempo reale, fornendo costanti aggiornamenti sulla criticità. L’appello è alla massima prudenza in vista delle prossime ore, che si preannunciano particolarmente difficili dal punto di vista meteorologico.