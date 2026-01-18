Allerta Meteo Arancione: Scuole chiuse a Soverato per la giornata di domani

Il maltempo torna a far paura sulla costa ionica. In seguito al bollettino di criticità diffuso dalla Protezione Civile, che prevede per la giornata di domani un’allerta meteo di colore arancione, il Comune di Soverato ha deciso di correre ai ripari per garantire la pubblica incolumità.

​L’Ordinanza del Sindaco

​Con un’apposita ordinanza firmata in queste ore, il Sindaco di Soverato ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. Il provvedimento si è reso necessario per prevenire situazioni di rischio legate agli spostamenti degli studenti e del personale scolastico, considerando l’intensità dei fenomeni piovosi e dei possibili venti di burrasca previsti.

​Le Ragioni della Cautela

​L’allerta arancione segnala un rischio idrogeologico e idraulico significativo. Le autorità locali temono che le forti precipitazioni possano causare:

​Allagamenti nelle zone più basse della città.

​Difficoltà nella circolazione stradale.

​Potenziali criticità lungo i corsi d’acqua e i canali di scolo.

​Raccomandazioni alla Cittadinanza

​Oltre alla sospensione delle attività didattiche, l’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza. Si raccomanda di limitare gli spostamenti solo a quelli strettamente necessari e di non sostare in prossimità di zone soggette ad allagamenti o sotto alberi e cartelloni pubblicitari.

​La situazione resterà monitorata costantemente dal Centro Operativo Comunale (COC), pronto a intervenire in caso di emergenze. Salvo ulteriori proroghe dell’allerta, le lezioni dovrebbero riprendere regolarmente nella giornata successiva, previa verifica della sicurezza degli edifici.