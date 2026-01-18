Allerta meteo arancione: scuole e impianti sportivi chiusi domani a Catanzaro

A seguito dell’allerta meteo arancione diramata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, il sindaco di Catanzaro ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che dispone la chiusura di tutte le scuole e delle istituzioni educative di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per la giornata di lunedì 19 gennaio 2026.

Il provvedimento riguarda anche i servizi educativi per l’infanzia, le scuole dell’infanzia pubbliche e private, gli asili nido, le ludoteche e tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale.

La decisione è stata assunta in via precauzionale, considerate le avverse condizioni meteorologiche previste, caratterizzate da forti precipitazioni e temporali che potrebbero evolvere in nubifragi, con possibili criticità per la sicurezza della circolazione e per il raggiungimento delle strutture scolastiche e sportive.

Per le stesse motivazioni è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), al fine di monitorare costantemente la situazione e coordinare gli interventi necessari a tutela dell’incolumità pubblica.