Allerta Meteo, domani scuole chiuse a Catanzaro

A seguito del bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale, il sindaco Sergio Abramo ha disposto, per domani giovedì 25 novembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie di Catanzaro (compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche) e degli impianti sportivi cittadini.

Il provvedimento è stato adottato, in via cautelare, alla luce delle previsioni che, dalla tarda mattinata di domani – con riferimento particolare alle scuole interessate dai rientri pomeridiani e dal tempo pieno – riportano possibili rovesci di forte intensità.

Il sindaco ha anche attivato il COC, Centro operativo Comunale – nell’ambito del quale collaborano anche i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile – per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e adottare ogni eventuale misura necessaria a tutela della pubblica incolumità.