Allerta Meteo – Domani scuole chiuse a Catanzaro

In seguito al bollettino con cui la Protezione Civile ha comunicato un’allerta meteo arancione che interesserà anche il territorio comunale per la giornata di domani 19 ottobre 2024 e per le successive ventiquattro ore e preso atto che è previsto un progressivo peggioramento anche per i prossimi giorni, il sindaco Nicola Fiorita ha adottato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura delle scuole del Comune di Catanzaro di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, e degli impianti sportivi ricadenti nel territorio comunale, pubblici e privati, con sospensione delle attività agonistiche e non agonistiche, per le giornate da sabato 19 ottobre 2024 a lunedì 21 ottobre 2024 compreso.

Il sindaco ha adottato il provvedimento salvo revoca anticipata per miglioramento delle stesse condizioni meteo, secondo indicazioni da un ulteriore e successivo MAU – Messaggio di Allertamento Unificato.