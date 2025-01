Allerta Meteo, domani scuole chiuse a Catanzaro

Il sindaco Nicola Fiorita, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura delle scuole del Comune di Catanzaro di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche, e degli impianti sportivi ricadenti nel territorio comunale, pubblici e privati, con sospensione delle attività agonistiche e non agonistiche, della biblioteca comunale, dei cimiteri, dei parchi e giardini pubblici e divieto di accesso alle aree fluviali, alle pinete, all’arenile, al lungomare e alle dighe foranee, per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025.

Il provvedimento è legato all’allerta diramato dalla Protezione Civile, che prevede dalle ore 00.00 alle ore 24.00 il livello di criticità “arancione” idrogeologico per temporali e “rosso” idrogeologico idraulico.