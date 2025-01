Allerta Meteo – Domani scuole chiuse a Catanzaro

Con propria ordinanza contingibile ed urgente, il sindaco Nicola Fiorita ha disposto per domani, sabato 18 gennaio 2025, la chiusura delle istituzioni scolastiche ed educative del Comune di Catanzaro di ogni ordine e grado, statali e paritarie, ivi compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, comprese le attività scolastiche ed extrascolastiche per la giornata di a causa di avverse condizioni meteorologiche.

Il provvedimento si è reso necessario alla luce del bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale che dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dello stesso giorno fissa il livello di criticità livello “arancione” idrogeologico per temporali e “arancione” idrogeologico idraulico.