Allerta meteo in Calabria, in arrivo nubifragi e forti venti

Temporali, forti venti e nevicate. E’ quanto avverrà nelle prossime ore quando una nuova ondata di maltempo si abbatterà sull’Italia da Nord a Sud, colpendo anche regioni come la Liguria già duramente provata dai forti temporali avvenuti nelle ultime ore.

Nella giornata di oggi, piogge e qualche rovescio sono in azione al Nord, in particolare in Liguria, sul Piemonte orientale, in Lombardia, Emilia-Romagna e su molti tratti del Triveneto. Resta invece stazionaria la situazione al Sud, dove continuano a persistere caldo anomalo e giornate soleggiate.

Da domani, però, è in arrivo un vortice ciclonico accompagnato da aria fredda ed instabile, che darà il via ad una fase di maltempo in tutta Italia almeno fino alla giornata di sabato.

La giornata sarà avvolta da una forte instabilità, che porterà il maltempo anche nelle regioni meridionali. In particolare, un deciso peggioramento riguarderà le isole maggiori e la Calabria dove piogge e temporali saranno diffusi, con pericolo di locali nubifragi e forti raffiche di vento.

Dal punto di vista termico, fino a mercoledì il clima resterà mite sulle Isole maggiori e in tutte le regioni peninsulari, in particolare su quelle meridionali, con valori al di sopra della media stagionale anche di 5-6 gradi. Nella seconda parte della settimana assisteremo, però, a un sensibile calo delle temperature.