Allerta Meteo “Rossa”, facciamo chiarezza

L’allerta rossa è la più importante e pericolosa. E’ un avviso di elevata criticità diramata dalla Protezione civile in caso di situazioni estreme che possono essere pericolose per la pubblica incolumità. Sono previste piene fluviali, rotture degli argini ed estesi allagamenti.

Per l’eccezionalità degli eventi meteo si possono verificare:

– danni a edifici e centri abitati

– rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali della segnaletica

– danni alle colture agricole e agli insediamenti industriali

– danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie

– innesco di incendi e lesioni da fulminazione

In caso di allerta rossa vengono emesse delle ordinanze per la chiusura delle scuole e, in alcuni casi, anche degli uffici pubblici.