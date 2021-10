La protezione civile della Regione Calabria ha diramato per oggi pomeriggio e per domani sabato 30 ottobre l’allerta rossa maltempo in tutta la zona denominata CAL 7, in cui ricade anche la nostra città.

Con ordinanza numero 159 si ordina la chiusura immediata delle scuole per questo pomeriggio e per la giornata di domani sabato 30/10/2021

Usiamo la massima prudenza e mettiamoci in viaggio con l’auto solo se strettamente necessario.