Allerta Meteo: Scuole chiuse a Soverato domani per Criticità Arancione

Maltempo in arrivo sullo Ionio catanzarese: Disposta la sospensione delle lezioni

Soverato (CZ) – La città di Soverato si prepara ad affrontare una giornata di forte maltempo: in seguito all’allerta meteo di livello Arancione diramata dalla Protezione Civile della Calabria, il Sindaco ha emesso un’ordinanza che stabilisce la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, venerdì 31 ottobre.

La decisione, presa in via precauzionale, mira a tutelare la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico di fronte alle previsioni che indicano condizioni meteorologiche avverse, con particolare intensità sulla fascia ionica della provincia di Catanzaro.

Previsioni: Temporali e Rischio Idrogeologico

​L’avviso di criticità Arancione è associato a un elevato rischio per temporali, vento forte e possibili fenomeni di dissesto idrogeologico. Per Soverato, le previsioni meteo indicano in particolare la possibilità di rovesci e temporali significativi, soprattutto nelle ore mattutine e pomeridiane, con criticità legate all’intensità delle precipitazioni.

​Le autorità locali raccomandano alla popolazione la massima prudenza ed invitano a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, evitando le aree a rischio e i sottopassi, e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni della Protezione Civile.

Appello alla Cittadinanza

​La chiusura degli istituti scolastici è una misura standard adottata in presenza di allerta di questo livello, al fine di prevenire situazioni di pericolo legate alla viabilità compromessa e a potenziali allagamenti.

Si invitano i residenti a tenersi aggiornati tramite i canali ufficiali del Comune e della Protezione Civile per ulteriori comunicazioni sull’evoluzione della situazione meteorologica.