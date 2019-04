Allerta Meteo: superamento soglie in alcuni comuni della jonica reggina

Con effetto immediato, questa notte poco dopo mezzanotte e con validità per le successive 12 ore, il Centro Funzionale Multirischi Arpacal ha trasmesso alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Protezione Civile Regionale e Nazionale, nonché ai Comuni interessati, una “Comunicazione Superamento Soglie per Eventi in Corso” di livello 2, su tre, riferita ai comuni della jonica reggina Staiti, Ferruzzano, Bruzzano Zeffirio e Brancaleone.

“Nelle aree a rischio da frana, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni – comunica il Multirischi Arpacal – c’è una probabilità media che possano verificarsi eventi di frana. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone. Nelle aree a rischio d’inondazione, in particolare in quelle classificate dal PAI e/o indicate nel Piano di gestione del rischio alluvioni, c’è una probabilità media che possano verificarsi eventi di inondazione. In caso di evento sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone”.

Tra le azioni da intraprendere, il Multirischi suggerisce a ciascun soggetto che ha competenza in questi casi, di “procedere ai relativi livelli di allertamento e mettere in atto le misure previste dalla propria pianificazione d’emergenza”