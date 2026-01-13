Allerta Phishing: Falsa email del Ministero della Salute sulla Tessera Sanitaria

Un nuovo tentativo di truffa digitale sta circolando nelle caselle di posta degli italiani: nel mirino il rinnovo del documento sanitario. Ecco come difendersi.
ROMA – Torna l’incubo delle truffe online, e questa volta i cyber-criminali hanno deciso di colpire uno dei documenti più utilizzati dai cittadini: la Tessera Sanitaria. Nelle ultime ore è stata segnalata una massiccia campagna di phishing che utilizza illecitamente il nome e l’immagine coordinata del Ministero della Salute.
La dinamica del raggiro
Il meccanismo è subdolo e punta sulla presunta urgenza burocratica. L’utente riceve una email che avvisa dell’imminente scadenza (o della necessità di rinnovo) della propria Tessera Sanitaria.
Per procedere, il messaggio invita a cliccare su un link esterno. Una volta selezionato, l’utente viene indirizzato su un sito web contraffatto, studiato per apparire identico a quello istituzionale. Qui viene richiesto di compilare un modulo dettagliato con:
- Dati anagrafici completi.
- Codice fiscale.
- Informazioni di contatto (email e telefono).
- In alcuni casi, estremi di documenti d’identità o dati finanziari.
I rischi per la privacy
Inserire i propri dati in questi portali significa consegnarli direttamente nelle mani di malintenzionati. Questi dati sensibili possono essere rivenduti nel dark web o utilizzati per compiere furti d’identità, frodi bancarie e altre attività illecite a nome della vittima.
Il vademecum della sicurezza: come comportarsi
Le autorità e gli esperti di sicurezza digitale sono categorici. Se ricevete una comunicazione sospetta, seguite questi tre passaggi fondamentali:
- NON cliccare sui link: Il Ministero della Salute e le altre istituzioni pubbliche non richiedono mai dati sensibili o rinnovi di documenti tramite link diretti in email non certificate.
- NON inserire dati: Non compilate moduli e non fornite coordinate bancarie o numeri di telefono su siti raggiunti tramite link sospetti.
- CANCELLARE il messaggio: Una volta identificata come falsa, l’email va eliminata immediatamente per evitare aperture accidentali.
Dove trovare informazioni ufficiali
Il Ministero ricorda che il rinnovo della Tessera Sanitaria avviene solitamente in modo automatico e il nuovo documento viene spedito direttamente all’indirizzo di residenza del cittadino. Per qualsiasi dubbio o per verificare lo stato della propria tessera, l’unico canale affidabile è il portale ufficiale del Ministero della Salute o il sito del Sistema Tessera Sanitaria.