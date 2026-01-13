Allerta Phishing: Falsa email del Ministero della Salute sulla Tessera Sanitaria

Un nuovo tentativo di truffa digitale sta circolando nelle caselle di posta degli italiani: nel mirino il rinnovo del documento sanitario. Ecco come difendersi.

​ROMA – Torna l’incubo delle truffe online, e questa volta i cyber-criminali hanno deciso di colpire uno dei documenti più utilizzati dai cittadini: la Tessera Sanitaria. Nelle ultime ore è stata segnalata una massiccia campagna di phishing che utilizza illecitamente il nome e l’immagine coordinata del Ministero della Salute.

​La dinamica del raggiro

​Il meccanismo è subdolo e punta sulla presunta urgenza burocratica. L’utente riceve una email che avvisa dell’imminente scadenza (o della necessità di rinnovo) della propria Tessera Sanitaria.

​Per procedere, il messaggio invita a cliccare su un link esterno. Una volta selezionato, l’utente viene indirizzato su un sito web contraffatto, studiato per apparire identico a quello istituzionale. Qui viene richiesto di compilare un modulo dettagliato con:

​Dati anagrafici completi.

​Codice fiscale.

​Informazioni di contatto (email e telefono).

​In alcuni casi, estremi di documenti d’identità o dati finanziari.

​I rischi per la privacy

​Inserire i propri dati in questi portali significa consegnarli direttamente nelle mani di malintenzionati. Questi dati sensibili possono essere rivenduti nel dark web o utilizzati per compiere furti d’identità, frodi bancarie e altre attività illecite a nome della vittima.

​Il vademecum della sicurezza: come comportarsi

​Le autorità e gli esperti di sicurezza digitale sono categorici. Se ricevete una comunicazione sospetta, seguite questi tre passaggi fondamentali:

​NON cliccare sui link: Il Ministero della Salute e le altre istituzioni pubbliche non richiedono mai dati sensibili o rinnovi di documenti tramite link diretti in email non certificate. ​NON inserire dati: Non compilate moduli e non fornite coordinate bancarie o numeri di telefono su siti raggiunti tramite link sospetti. ​CANCELLARE il messaggio: Una volta identificata come falsa, l’email va eliminata immediatamente per evitare aperture accidentali.

​Dove trovare informazioni ufficiali

​Il Ministero ricorda che il rinnovo della Tessera Sanitaria avviene solitamente in modo automatico e il nuovo documento viene spedito direttamente all’indirizzo di residenza del cittadino. Per qualsiasi dubbio o per verificare lo stato della propria tessera, l’unico canale affidabile è il portale ufficiale del Ministero della Salute o il sito del Sistema Tessera Sanitaria.