Allerta Rossa: il Sindaco di Soverato ordina lo sgombero immediato di via dell’Ippocampo

L’ondata di maltempo che sta colpendo la Calabria nelle ultime ore sale di intensità, spingendo le autorità locali a misure drastiche per garantire l’incolumità pubblica. Con un’ordinanza contingibile e urgente, il Sindaco di Soverato ha disposto lo sgombero immediato di tutti i fabbricati situati in via dell’Ippocampo.

​Evacuazione obbligatoria

​Il provvedimento, motivato dalla grave criticità idrogeologica e dall’allerta meteo di livello “rosso” diramata dalla Protezione Civile, non lascia spazio a interpretazioni: la popolazione residente o presente a qualsiasi titolo negli immobili della via interessata deve abbandonare le abitazioni senza indugio.

​L’ordinanza impone il divieto assoluto di rientro e la permanenza al di fuori della zona interdetta fino a nuove disposizioni da parte dell’amministrazione. La decisione si è resa necessaria per prevenire potenziali tragedie legate all’esondazione di corsi d’acqua o a cedimenti strutturali dovuti alle precipitazioni eccezionali previste per la giornata di domani.

​Rischi penali per chi resta

​L’amministrazione comunale ha sottolineato la severità della misura: il mancato rispetto dell’obbligo di allontanamento configura una violazione di legge.

​”Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza — si legge nel documento — comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.”

​Raccomandazioni alla cittadinanza

​Le forze dell’ordine e i volontari della Protezione Civile sono già attivi sul territorio per monitorare l’evacuazione e fornire assistenza ai cittadini coinvolti. Si raccomanda a tutta la popolazione di Soverato di limitare gli spostamenti allo stretto necessario e di mantenersi aggiornati tramite i canali ufficiali del Comune.