Allerta Rossa in Calabria: il maltempo morde la Regione, domani scuole e litorali a rischio

La tregua meteorologica ha le ore contate. Una violenta ondata di maltempo si sta abbattendo sulla Calabria, con un sensibile peggioramento previsto per la giornata di domani, martedì 20 gennaio.

La Protezione Civile ha innalzato il livello di criticità, passando dall’arancione odierno al massimo livello di allerta, il rosso, per ampie zone del versante ionico.

​La situazione per oggi, 19 gennaio

​Per la giornata odierna è già in vigore un’allerta meteo arancione che interessa i settori ionici centro-meridionali (zone Cala 4, 6, 7 e 8). Sul resto della regione vige l’allerta gialla. Le prime piogge hanno già iniziato a bagnare il territorio, ma è nelle prossime ore che la perturbazione mostrerà il suo volto più severo.

​Domani, 20 gennaio: scatta l’Allerta Rossa

​Il bollettino per domani descrive uno scenario di particolare vulnerabilità. Le autorità hanno diramato:</p

​🔴 Allerta ROSSA : Sulle zone Cala 4, 6, 7 e 8 (fascia ionica centro-meridionale).

: Sulle zone Cala 4, 6, 7 e 8 (fascia ionica centro-meridionale). ​🟠 Allerta ARANCIONE : Sulle zone Cala 3 e 5.

: Sulle zone Cala 3 e 5. ​🟡 Allerta GIALLA: Sulle zone Cala 1 e 2 (area tirrenica settentrionale).

​Precipitazioni, venti di burrasca e mareggiate

​Il peggioramento sarà caratterizzato da precipitazioni intense e persistenti, che potrebbero causare fenomeni di dissesto idrogeologico, allagamenti e l’esondazione di piccoli corsi d’acqua.

​A preoccupare è anche l’aspetto anemometrico: sono previsti forti venti di scirocco e levante che sferzeranno la costa. Il rischio di mareggiate è molto elevato, specialmente lungo il versante ionico, dove la forza del mare potrebbe raggiungere i tratti stradali costieri e le infrastrutture balneari.

​Avviso ai cittadini: Si raccomanda la massima prudenza, di limitare gli spostamenti solo ai casi di effettiva necessità e di non sostare in prossimità di fiumi, sottopassi o zone soggette a mareggiate.

Si attende nelle prossime ore l’ordinanza di molti sindaci dei comuni interessati per l’eventuale chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani.