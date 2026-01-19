Allerta sulla SP 57: cedimento stradale tra Borgia e Squillace, scatta il senso unico alternato

Disagi alla circolazione lungo la Strada Provinciale 57, l’importante arteria di collegamento tra i comuni di Borgia e Squillace. Nelle ultime ore è stato infatti segnalato un cedimento strutturale di un tratto della carreggiata, che ha reso necessario l’intervento immediato dei tecnici.

​L’intervento della Provincia

​L’Amministrazione Provinciale, preso atto della criticità, si è prontamente attivata per mettere in sicurezza l’area interessata. Sul posto è stata installata l’apposita segnaletica stradale per avvertire gli automobilisti del pericolo e delimitare la zona del cedimento.

​Viabilità e raccomandazioni

​Al momento, la strada non è stata chiusa al traffico, ma la circolazione subisce inevitabili variazioni:

​Transito su una sola corsia: Il traffico è regolato a senso unico alternato in corrispondenza del restringimento.

Appello alla prudenza: Le autorità raccomandano a tutti i conducenti di procedere con la massima attenzione, moderare la velocità e rispettare rigorosamente le indicazioni temporanee per evitare incidenti o ulteriori danni al manto stradale.