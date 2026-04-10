Allerta Truffa a Montepaone: Falsi SMS sulla TARI mirano a derubare i cittadini

Massima attenzione ai telefoni cellulari. L’amministrazione comunale di Montepaone ha lanciato un monito ufficiale dopo la diffusione di una pericolosa campagna di phishing tramite SMS che sta prendendo di mira numerosi residenti.
La dinamica del raggiro
Il meccanismo utilizzato dai truffatori è semplice quanto insidioso. Molti cittadini hanno riferito di aver ricevuto messaggi provenienti da numeri mobili sconosciuti (spesso con prefisso 351).
Il testo del messaggio recita:
”La posizione TARI risulta irregolare, è richiesto un suo tempestivo contatto al 89349413 per evitare aggravamenti.”
L’obiettivo è far leva sul timore di sanzioni o problemi burocratici legati alla tassa sui rifiuti (TARI), spingendo la vittima a chiamare un numero a tariffazione speciale o a fornire dati sensibili.
La smentita del Comune
Il Comune di Montepaone è intervenuto prontamente con una nota ufficiale datata 10 aprile 2026, dichiarando la totale estraneità dell’ente a tali comunicazioni. “Il messaggio non proviene dal Comune di Montepaone, né da soggetti autorizzati”, chiarisce l’avviso.
I consigli per difendersi
Per evitare di cadere in trappola, le autorità cittadine hanno fornito tre regole d’oro da seguire immediatamente:
Non rispondere assolutamente al messaggio.
Non chiamare il numero di telefono indicato nel testo.
Cancellare immediatamente l’SMS dal proprio dispositivo.