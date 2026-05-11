Allerta Virus Andes: giovane calabrese in isolamento dopo un volo dal Sudafrica

La sorveglianza sanitaria in Calabria sale al massimo livello di attenzione. Un marittimo di venticinque anni, originario di Villa San Giovanni, si trova attualmente in isolamento precauzionale domiciliare presso l’abitazione dei genitori. Il giovane è finito sotto la lente del protocollo sanitario internazionale a causa di una sfortunata coincidenza di viaggio legata alla diffusione del Virus Andes.

Il caso: monitoraggio per sei settimane

Il giovane calabrese era a bordo del volo KLM Johannesburg-Amsterdam lo scorso 25 aprile, lo stesso velivolo su cui aveva viaggiato la donna proveniente dalla nave MV Hondius, deceduta in Sudafrica dopo aver contratto l’infezione.

Sebbene il ragazzo non fosse seduto nelle immediate vicinanze del “caso indice”, il protocollo resta ferreo: dovrà misurare la temperatura due volte al giorno e restare in quarantena per quarantadue giorni (sei settimane) dalla data del possibile contatto. Fortunatamente, nelle ultime ore, il giovane ha riferito di essere in buone condizioni e di non presentare alcun sintomo riconducibile alla malattia.

La Regione Calabria emana una circolare urgente

La delicatezza della situazione ha spinto il Dipartimento Salute della Regione Calabria a muoversi con estrema rapidità. Ieri sera, 10 maggio, alle ore 19:35, è stata trasmessa una circolare etichettata come “urgente” a tutte le Asp, aziende ospedaliere, dipartimenti di prevenzione e medici di medicina generale del territorio.

Il documento recepisce le direttive del Ministero della Salute e mira a blindare il sistema di sorveglianza regionale per la gestione di eventuali casi sospetti. Nella nota si ribadisce che, nonostante il carattere di urgenza della misura, il marittimo di Villa San Giovanni risulta al momento completamente asintomatico, un dato che rassicura ma non ferma la macchina della prevenzione.

Procedure attivate dall’Asp di Reggio Calabria

L’Asp di Reggio Calabria ha già attivato le procedure previste dai protocolli nazionali, mantenendo un contatto costante con il Dipartimento regionale e il Ministero. L’area di Villa San Giovanni e l’intero comprensorio sono monitorati, mentre la cittadinanza è invitata a mantenere la calma: le misure adottate, seppur rigorose e prolungate nel tempo, rientrano nell’ordinaria gestione di prevenzione per il contenimento di agenti patogeni rari su scala nazionale.

Cos’è il Virus Andes? Il Virus Andes è un hantavirus identificato prevalentemente in Sud America, noto per causare la Sindrome Polmonare da Hantavirus (HPS). A differenza di altri hantavirus, l’Andes è l’unico per cui è stata documentata la possibilità di trasmissione interumana, motivo per cui i protocolli di isolamento sono particolarmente rigorosi e duraturi.