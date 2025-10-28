All’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle la giornata “From WORDS to AWARDS”: Erasmus+, eTwinning e Cambridge protagonisti di un’Europa che cresce a scuola

Premi, certificazioni e testimonianze: l’Istituto celebra l’internazionalizzazione e guarda al futuro con nuovi progetti europei.

Si è svolta presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico “Enzo Ferrari” di Chiaravalle Centrale, la giornata di disseminazione “From WORDS to AWARDS – Insieme per promuovere l’internazionalizzazione della scuola”, un appuntamento particolarmente significativo pensato per valorizzare le attività europee che negli ultimi anni hanno arricchito l’offerta formativa dell’Istituto.

L’evento, inserito nel calendario ufficiale degli Erasmus Days 2025, ha voluto celebrare i risultati raggiunti da studenti e docenti nell’ambito dei programmi Erasmus+, eTwinning e Cambridge Assessment English.

Alla cerimonia erano presenti il Dirigente Scolastico, Prof. Fabio Guarna, e numerosi docenti coinvolti nelle progettualità europee: Valentina Fera, Lorena Gullà, Rosa Candelieri, Francesca Dominelli, Vittoria Chiera e Angela Ardizzone.

Non sono mancati contributi di rilievo, come quello del Prof. Domenico Marino, ambasciatore eTwinning ed Erasmus+ per la Regione Calabria, collegato da remoto, e della Dott.ssa Paola Proto, direttrice della British School of Crotone.

Durante la mattinata sono stati illustrati i risultati delle mobilità Erasmus+ effettuate nell’anno scolastico 2024/25, presentate le attività in corso e premiati studenti e docenti che si sono distinti nei percorsi internazionali della scuola.

Consegnati inoltre i Pupil Quality Label eTwinning ai progetti “Conversation Club” e “Sustainable Poetry 24/25”, realizzati dagli studenti con partner europei attraverso il digitale collaborativo. Al centro della giornata anche il riconoscimento degli studenti che hanno conseguito le Certificazioni Linguistiche Cambridge nei livelli A2 Key, B1 Preliminary e B2 First.

Il Quality Label eTwinning rappresenta un attestato europeo di valore, assegnato ai progetti che si contraddistinguono per qualità metodologica, innovazione didattica, collaborazione e utilizzo consapevole delle tecnologie digitali. Le Certificazioni Cambridge, invece, costituiscono un passaporto linguistico riconosciuto a livello internazionale, utile per percorsi universitari, professionali e di mobilità globale.

Cuore pulsante dell’internazionalizzazione restano le esperienze Erasmus+: periodi di studio e formazione all’estero per studenti e docenti, utili a promuovere inclusione, cittadinanza attiva, crescita personale e consapevolezza europea.

Proprio su questo aspetto si è soffermato il Prof. Domenico Marino, che nel suo intervento ha ricordato come “le progettualità europee rappresentino un valore aggiunto per la scuola, perché fare scuola non significa solo trasmettere nozioni, ma offrire esperienze interculturali che aiutino i ragazzi a crescere come cittadini del mondo”.

Tra le testimonianze più apprezzate, quella della Prof.ssa Angela Ardizzone, rientrata da un’esperienza di job-shadowing in Estonia, che ha sottolineato l’importanza del confronto con sistemi scolastici differenti per innovare metodologie e approcci didattici.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle Proff.sse Valentina Fera e Lorena Gullà, che hanno coordinato rispettivamente i progetti eTwinning premiati e le attività Erasmus+, e alle Proff.sse Rosa Candelieri, Vittoria Chiera e Francesca Dominelli per la preparazione degli studenti agli esami Cambridge.

Nel suo intervento conclusivo, il Dirigente Scolastico Prof. Fabio Guarna ha dichiarato: “L’internazionalizzazione non è più un’opzione, ma una necessità educativa e culturale: significa formare cittadini aperti, consapevoli e pronti a vivere e lavorare in un mondo globale”.

La mattinata si è conclusa in un clima di entusiasmo e orgoglio, con la consapevolezza che l’I.I.S. “Enzo Ferrari” sta costruendo un percorso identitario sempre più europeo. Le prossime sfide sono già in cantiere: nuove mobilità, nuovi partenariati e ulteriori progetti per continuare a crescere oltre i confini dell’aula.

Un successo destinato ad avere seguito, nella convinzione che educare in Europa significhi educare al futuro.