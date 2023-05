All’Ipsia Barlacchi di Crotone la sfilata di moda dal titolo “Vivendo l’antico Egitto”

Indulgiamo troppo spesso e, non sempre a ragione, a dissacrare i pilastri fondamentali delle nostre Istituzioni democratiche a cominciare dalla scuola. Su di essa, sulle riforme non sempre adeguate, sul suo ruolo in una società in continua evoluzione e dai cambiamenti repentini, sui docenti e sui discenti si discute da molto tempo, e recentemente con maggiore attenzione ed interesse dopo anni di silenzio e di una continua sottovalutazione del suo ruolo e della sua funzione fondamentale per lo sviluppo di una società più avanzata e moderna.

Questa sistematica opera di dissacrazione accomuna anche scuole che dimostrano al contrario di svolgere con passione, entusiasmo ed inusitato senso del dovere il proprio ruolo e compito per dare una formazione culturale e professionale adeguata ai giovani in vista del loro inserimento nel mondo del lavoro. Tra queste scuole di eccellenza occupa sicuramente un posto di rilievo l’IPSIA “Barlacchi” di Crotone diretto dalla Dirigente Rita Serafina Anania.

Anche quest’anno come negli anni precedenti la Dirigente, i docenti e tutto il personale scolastico hanno organizzato nei locali della scuola una manifestazione culturale o “sfilata evento nel settore della moda” di fine anno dal titolo “Vivendo l’Antico Egitto nella terra dei faraoni” La manifestazione rientrava nel ptof ( piano triennale dell’offerta formativa) della scuola approvato ad inizio anno scolastico con il coinvolgimento dei diversi dipartimenti e dei docenti che ne fanno parte.

La Dirigente dott.ssa Rita Serafina Anania nel presentare la manifestazione ha ringraziato tutto il personale della scuola che sinergicamente ha operato per la buona riuscita dell’evento. Un evento ,ha sottolineato la dirigente, che è in sintonia con quello dell’anno precedente “Vivendo La Magna Grecia” .

Un sottile filo storico culturale,infatti, accomuna la cultura Egizia, i loro usi e costumi , ha continuato la dirigente per spiegare le motivazioni culturali dell’evento, a quella greco-romana giunta a noi grazie agli scritti ed ai racconti ,qualcuno dei quali recitato dalle alunne, da filosofi come Aristotele e Platone.

La sfilata di moda ha visto come protagoniste principali le bravissime alunne della scuola che hanno indossato gli abiti degli antichi egizi da loro stesse confezionati sotto la guida sapiente dei loro docenti , sfilando come delle bravissime modelle con il loro incedere sul tappeto rosso in modo ritmico e sincopato ai brani musicali quali “prince of Egypt,deliver us,, che evocavano musiche ed atmosfere magiche del tempo lontano dell’antico Egitto.

Gli abiti confezionati fanno parte della linea “Iside” così definita dalle alunne per ricordare la dea dalla lunga tunica . Una linea sartoriale che riflette “ i toni cromatici del deserto ed esalta con i cinturioni che segnano il punto vita le fattezze femminili “ La scenografia con il fondale dallo stile egizio e le quinte laterali con una stele con iscrizioni egizie e l’immagine della dea ha fatto da cornice ad una manifestazione che ha trovato l’unanime consenso ed approvazione dei numerosi presenti.

Gli interventi dell’assessore alla cultura della provincia di Crotone, dottor Gareri, della dott.ssa Rosanna Barbieri dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Crotone e del Sindaco, ing. Voce ,che è anche docente della scuola hanno sottolineato l’importanza di queste manifestazioni ai fini di una maggiore crescita culturale e sociale della città e della provincia di Crotone.

