VERGOGNA! All’Ospedale di SOVERATO da giorni non rispondono al telefono!

Leggo sulla Gazzetta del Sud di oggi la DENUNCIA di Giovanni Cicino (Presidente ass.ne emo dializzati).

Ora mi chiedo perché questi disservizi devono accadere in una cittadina come Soverato, il cui Ospedale deve prestare assistenza ad un comprensorio di 30.000 abitanti e che accoglierà ulteriori presenze per i prossimi 40 giorni arrivando anche 150/200 mila persone?

Sono fiduciosa che esista una programmazione e i politici che sono pagati (e pure molto bene) siano già a lavoro per prevenire o agire affinché questi pericolosissimi disservizi non accadano, ed è il caso, tra gli altri problemi, della gestione del pronto soccorso, sottodimensionato rispetto alle richieste di intervento.

Roberta Ussia