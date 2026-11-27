All’UMG di Catanzaro il convegno sul rapporto tra prova scientifica, accertamento della responsabilità e imputabilità nel processo penale.

Si terrà oggi, venerdì 27 novembre 2026, a partire dalle ore 15:30, presso il Campus “Salvatore Venuta” di Germaneto – Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, un importante convegno di studi dal titolo «Neuroscienze e Sistema penale: un’indagine multidisciplinare».

L’iniziativa, promossa dall’Associazione per gli Studi di Diritto e Procedura penale “Giuseppe Raffaelli” di Catanzaro in sinergia con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’UMG (Dipartimento di Eccellenza MUR DIGES) e con il patrocinio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, si propone di offrire un confronto ad ampio spettro tra accademia, magistratura, avvocatura e medicina legale sulle sfide che le moderne acquisizioni neuroscientifiche pongono alle categorie classiche del diritto e della procedura penale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali affidati alla Prof.ssa Aquila Villella (Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza dell’UMG), al Dott. Giuseppe Spadaro (Presidente del Tribunale di Catanzaro), all’Avv. Vincenza Matacera (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro) e all’Avv. Adele Manno (Vicepresidente dell’Associazione “Giuseppe Raffaelli”).

A introdurre e moderare il dibattito sarà l’Avv. Ph.D. Marco Grande, Presidente dell’Associazione per gli Studi di Diritto e Procedura penale “Giuseppe Raffaelli”, che guiderà il confronto attraverso tre direttrici di indagine complementari.

In primo luogo, sull’inquadramento dogmatico e sulla crisi dell’imputabilità. La prima relazione sarà tenuta dal Prof. Luigi Fornari, Ordinario di Diritto penale presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, il cui intervento verterà sull’eterna “crisi” del concetto di imputabilità, analizzando le tensioni cui è sottoposta la nozione normativa di capacità di intendere e di volere di fronte all’evoluzione dei saperi scientifici).

Il secondo intervento riguarderà la Criminologia, la medicina legale e la prova scientifica, con la relazione del Dott. Massimo Rizzo, Medico legale e Criminologo presso l’ASP di Crotone, il quale, attraverso l’illustrazione e la disamina di specifici casi pratici affrontati sul campo, metterà in risalto la concreta incidenza delle Neuroscienze nel delicato crocevia tra azione penale e formazione della prova.

La relazione conclusiva verterà sulla prospettiva giurisdizionale e sulla giustizia minorile: con un intervento affidato al Dott. Romano Gallo, Giudice presso il Tribunale di Cosenza, che approfondirà la complessa tematica dell’imputabilità dei minori e dell’accertamento della maturità psichica, anche alla luce del recente dibattito dottrinale, giurisprudenziale e riformatore.

L’evento, la cui organizzazione scientifica è curata dall’Avv. Paolo Carnuccio e dall’Avv. Marco Grande, è stato accreditato dall’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro con il riconoscimento di 3 crediti formativi ai fini della formazione continua forense. Agli studenti universitari partecipanti verranno inoltre riconosciuti 0,5 CFU.