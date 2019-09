All’Università della Calabria “La Notte dei Ricercatori 2019”

“Come together”, “Here comes the sun”, sono solo due tra i brani capolavoro contenuti in “Abbey Road”, ultimo album inciso in studio dai Beatles, pubblicato nel mese di settembre 1969, pietra miliare della musica di tutti i tempi. A distanza di cinquant’anni dalla sua pubblicazione, arriva in esclusiva per La Notte dei Ricercatori 2019, in programma il prossimo 27 settembre all’Università della Calabria, una produzione sonora originale, fortemente voluta dall’Ateneo, in collaborazione con Daccapo e Picicca. “The Beatles, 50 anni di Abbey Road dal vivo” sarà uno spettacolo unico nel suo genere, capitanato dalla voci di Violante Placido e Rachele Bastreghi, che insieme a una big band d’eccezione ripercorrerà il viaggio musicale tracciato dalla band di Liverpool in un disco seminale per la storia del pop.

Sul palco una combinata di artisti di grande pregio: Gianluca De Rubertis (Il Genio), Francesco Forni (compositore di colonne sonore per Sorrentino, Saviano), Sebastiano Forte (chitarrista, polistrumentista eclettico, produttore per la label Funky Juice), Lino Gitto (batterista dei The Winstons), Andrea “Fish” Pesce (musicista e produttore artistico di progetti quali Tiromancino, Niccolò Fabi, Carmen Consoli, Riccardo Sinigallia). Insieme a loro: Rachele Bastreghi, cantautrice di grande eleganza e sensibilità e voce al femminile dei leggendari Baustelle, e Violante Placido, attrice, cantante e musicista intima e carismatica, che traghetteranno i presenti lungo brani immortali quali “Something” e “Oh Darling”.

Ma non finisce qui nel corso della mattinata in collaborazione con il Festival Le Strade del Paesaggio e la Scuola del fumetto di Cosenza, lungo il Ponte Pietro Bucci, sarà possibile prendere parte a una vera e propria “Abbey Road Experience”. La celebre strada attraversata da John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, diventerà un percorso per toccare sogni e desideri di una generazione che segnò il futuro dell’America e del mondo intero. Fumettisti, artisti e musicisti omaggeranno dal vivo e in chiave originale i Beatles di Abbey Road e il decennio storico di riferimento attraverso live painting e live music, in un ambiente unico e fortemente immersivo.