All’Università Magna Graecia di Catanzaro il Convegno PROBEN-2 dedicato alle nuove forme di dipendenza e alla salute dei giovani

Si terrà lunedì 05 ottobre 2026, a partire dalle ore 09:00, presso l’Aula Magna A dell’Edificio delle Bioscienze dell’Università Magna Graecia di Catanzaro (UMG), il convegno dal titolo “Liberi di scegliere: prevenire le dipendenze, promuovere il benessere” (Convegno PROBEN-2). L’evento, organizzato con il sostegno del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), del progetto PRO-BEN, del Centro Interdipartimentale Servizi di Psicologia (CISP) e in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi della Calabria, affronterà da prospettive neuroscientifiche, psicologiche ed educative il tema sempre più attuale delle dipendenze tradizionali e tecnologiche.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Prof. Giovanni Cuda, Magnifico Rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, e del Dott. Massimo Aiello, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Calabria.

I lavori, moderati dalla Prof.ssa Valeria Verrastro (Responsabile del Cisp e del progetto Proben per la sede UMG), vedranno la partecipazione di esperti del mondo accademico e sanitario:

Basi neurochimiche della dipendenza da sostanze da abuso e alimenti – Prof. Stefano Alcaro (UMG, Dipartimento di Scienze della Salute); Nuove forme di dipendenza e comorbidità psichiatriche – Prof. Giovanni Martinotti (Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara); Dipendenze tecnologiche: nuove sfide educative – Dott.ssa Mariarita Notaro (ASP Catanzaro, Ser.D. di Soverato); Dipendenze e Accademia nell’era della performance – Prof.sse Francesca Cuzzocrea, Valeria Verrastro, Valeria Saladino (UMG).

Dopo una pausa, la seconda sessione approfondirà temi emergenti che interessano da vicino la popolazione giovanile e universitaria: Fenomenologia dell’AI addiction nella popolazione universitaria – Dott.sse Ilaria Citraro, Alessandra Cristofaro (UMG); Workaholismo accademico: quando studiare non è mai abbastanza – Dott.sse Ilaria Costanzo, Emanuela Calabretta (UMG); Chi controlla chi? Autoregolazione e prevenzione dell’uso problematico dello smartphone – Dott.ri Lydia Garbati, Antonella Crapis, Pasqualino Lupia (UMG); Ascolto e trattamento: il progetto SUD nella comunità Fandango – Vittoria Curcio, Simona Baratta (Comunità Progetto Sud, Area Dipendenze – Comunità terapeutica Fandango).