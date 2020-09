Alluvione di Soverato, Nicola Carè (IV): “Onorare le vittime di quella strage”

“A vent’anni dalla strage del camping ‘Le Giare’ di Soverato, in cui la furia del torrente Beltrame tolse la vita a 13 persone, rimane vivo il ricordo di quella giornata funesta per la Calabria e per l’intero Paese”. Lo afferma l’On. Nicola Carè, deputato di Italia Viva.

“Nel ricordare le vittime e nell’esprimere la mia personale vicinanza ai loro familiari e all’Unitalsi, duramente colpita da quella tragedia, penso che il modo migliore per onorarli – sostiene il parlamentare – sia quello di agire concretamente con azioni di contrasto al dissesto idrogeologico. La sicurezza del territorio è un’esigenza prioritaria e irrinunciabile. Solo operando al servizio del bene comune è possibile lenire, ma mai rimarginare, una ferita che rimarrà per sempre aperta nella nostra comunità”.