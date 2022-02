Aloina oltre i limiti di conformità: il Ministero della Salute segnala richiamo per rischio chimico

È noto che il sovradosaggio di aloina può creare fenomeni di dissenteria, ma è risaputo che l’abuso e l’impiego spropositato di qualsiasi cosa è deleterio e nocivo per la nostra persona.

Per questo il ministero della Salute, ha diffuso sul proprio sito internet, nella sezione destinata ai richiami dei prodotti alimentari, l’immediato richiamo dagli scaffali dei negozi, di due prodotti, riferiti alla denominazione di vendita della “RICETTA DEL FRATE ALOE ARBOSCENS” e “JUICE ALOE ARBORESCENS”, entrambi a marchio VONDERWEID, per una segnalazione di concentrazione di aloina superiore ai limiti di conformità.

Il lotto di produzione del prodotto interessato rispettivamente è il numero 05110 e 15115, entrambi con scadenza interessata del 04/2023. Inoltre, le confezioni di vendita interessate sono individuabili anche dall’unità di volume dichiarato in confezione di 500 ml in vasetto di vetro.

Il preparato biologico è stato prodotto dall’azienda AZIENDA AGRICOLA IL PUCINO di Vonderweid Maurizio nello stabilimento di Sandorligo Della Valle, in provincia di Trieste, alla via J. Ressel n 2/7. Come accennato in precedenza, durante l’accertamento da parte dell’azienda della corrispondenza del contenuto a quello autorizzato, è emerso presenza la non conformità per segnalazione di aloina sueriore ai limiti di legge.

Per precauzione, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rilanciando le istruzioni del ministero della Salute, raccomanda di sospendere il consumo e contattare l’azienda per il ritiro /sostituzione dei prodotti stessi chiamando al numero di telefono 0402824145 o scrivendo all’indirizzo e mail : info@aloevonderweid.com.