Alta tecnologia chirurgica in Calabria

Si svolgerà il 19 e 20 novembre 2020 Congresso di Chirurgia dell’apparato digerente, coordinato dal prof. Giorgio Palazzini dell’Università La Sapienza di Roma, che coinvolge solo un quaranta strutture chirurgiche di eccellenza in Italia ed altrettante all’estero ed è seguito in rete da più di 160.000 account nel mondo.

Per le esigenze della presente situazione di pandemia, si userà quest’anno la modalità online, e per il congresso e per le operazioni.

La Casa di cura Villa S. Anna spa di Reggio Calabria (www.villasanna.it), è stata invitata a partecipare attivamente, mettendo a disposizione dei congressisti la sua ormai antica esperienza, datata dal 1952, ed eseguire in diretta streaming un importante intervento laparoscopico, con avanzatissime tecnologie di diagnostica e operatività chirurgica sicura.

Eseguiranno l’intervento i proff. Michele Casella, figlio ed erede del fondatore, e Giovanni Sgroi, e i dr. Rognetta e Primerano Rianò, anestesista, con il personale sanitario. Alla Clinica e ai sanitari e alla soveratese dott.ssa Anna Martelli, le felicitazioni della Calabria.