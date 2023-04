Alteravano attività ispettiva, a giudizio due funzionari dell’Ispettorato del lavoro

Due funzionari dell’Ispettorato nazionale del lavoro in servizio a Crotone, marito e moglie, sono stati rinviati a giudizio dal Gup di Crotone Michele Ciociola, su richiesta del pm Alessandro Rho, con l’accusa di abuso d’ufficio e falso ideologico.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza, è emerso che i due avrebbero messo in atto, negli anni, un complesso intreccio affaristico e corruttivo che avrebbe agevolato alcune aziende locali a discapito dei diritti dei lavoratori che avevano denunciato soprusi da parte del datore di lavoro.

In alcune controversie, secondo l’accusa, moglie e marito, pur essendo in evidente conflitto d’interesse, svolgevano lei il ruolo di ispettrice e lui quello di medico competente per diverse aziende del territorio, alterando di fatto l’attività ispettiva. In particolare, la donna, che svolgeva il ruolo di capo area vigilanza, sarebbe riuscita ad intercettare le richieste di intervento che giungevano all’ispettorato, avocando a se le pratiche riguardanti aziende dove il marito espletava il ruolo di medico competente, organizzava le conciliazioni monocratiche, assumendo “atteggiamenti dissuasivi mirati al raggiungimento dello scopo di archiviare la richiesta di intervento senza mai attivare le fasi ispettive, proponendo soluzioni conciliative economicamente sottodimensionate rispetto alle reali spettanze dei lavoratori”. Il processo è stato fissato per il prossimo 20 settembre.