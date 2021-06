ALTERNATIVAmente Davoli a tutela della Vita

Come Gruppo di minoranza, sentendoci parte attiva di questo Paese cerchiamo, nel nostro piccolo, di dare il nostro prezioso contributo a beneficio di tutta la collettività.

Tra i vari progetti che abbiamo in mente, questa volta abbiamo deciso di realizzarne uno per il quale stiamo lavorando da tempo.

Abbiamo pensato, infatti, di rendere il nostro Comune cardio protetto.

Proprio per questo, ci siamo fatti carico dell’acquisto di due defibrillatori, entrambi dotati anche dell’attenuatore pediatrico, per preservare il dono più grande, la Vita.

Abbiamo pensato di installarli in due punti strategici del nostro Paese.

Il campo comunale in località Renza, a Davoli Borgo, e il lungomare in Marina, dove molte persone di ogni età svolgono la propria attività fisica.

Per di più, la collocazione sul lungomare è dettata anche dall’enorme affluenza di persone in questo luogo durante il periodo estivo, verso il quale stiamo andando incontro.

Abbiamo pensato anche al campo sportivo Tonino Corasaniti, in Marina, ma questo risulta già dotato del dispositivo grazie all’A.S.D. Davoli Academy.

Ovviamente la speranza è quello di non doverlo mai utilizzare ma, purtroppo, i recenti eventi registrati in occasione del torneo Euro 2020 ci confermano che l’utilizzo di una buona dose di prevenzione non è mai abbastanza.

Questa sera consegniamo al Comune di Davoli, nella persona dell’Assessore allo sport Federica La Porta, il dispositivo che dovrà rimanere a tutela della salute degli abitanti del Borgo.

Nei prossimi giorni doneremo quello che verrà installato sul lungomare, d’intesa con l’Amministrazione comunale.

Con questo piccolo gesto abbiamo voluto rimarcare la nostra vicinanza alla popolazione e il senso di appartenenza che ci ha sempre legati al Paese di Davoli.

In conclusione, un sentito ringraziamento va ai ragazzi del Gruppo ALTERNATIVAmente Davoli per l’iniziativa, sottolineando lo sforzo compiuto dal Consigliere Benedetto Primerano per aver fermamente voluto provvedere all’acquisto di uno dei due defibrillatori.