Altra vittima da Coronavirus in Calabria. Sono stati tre i decessi, ieri, nella nostra regione. L’ultimo, in ordine cronologico, riguarda la morte di un 63enne residente a Francica, comune in provincia di Vibo Valentia.

L’uomo era ricoverato da circa 10 giorni nel reparto Covid dell’ospedale Jazzolino di Vibo. Il peggioramento delle condizioni del 63enne è avvenuto negli ultimi giorni, fino al decesso nella tarda serata di ieri.