AMA Calabria, a Chiaravalle Centrale il gospel di Pastor David Wright Choir celebrerà la Speranza

È tutto pronto per accogliere un evento di risonanza internazionale e di profonda spiritualità. Domenica 28 dicembre al Teatro Impero di Chiaravalle Centrale, alle ore 21, il Pastor David Wright & New York Fellowship Choir sarà protagonista di un imperdibile concerto gospel organizzato dalla locale Amministrazione Comunale, dalla Consulta della Cultura e AMA Calabria, con la direzione artistica di Francescantonio Pollice.

Un appuntamento che inaugura la stagione teatrale 2025 – 26 e si inserisce perfettamente nel clima di attesa e festività che precede la fine dell’anno.

Questo spettacolo sarà un viaggio nell’anima del gospel contemporaneo, un genere che fonde fede, storia e potenza vocale in una celebrazione unica. La performance del coro, guidato dal carisma e dalla straordinaria esperienza del Pastor David Wright, promette di toccare le corde più intime del pubblico, portando in Calabria l’autentica energia delle chiese di Harlem, trasmettendo la profondità dei messaggi di gioia, redenzione e fratellanza, veicolati attraverso una colonna sonora scelta per questo concerto.

L’obiettivo principale del New York Fellowship Choir, diretto da Pastor David Wright e per la prima volta in scena nella nostra regione, è quello di diffondere un messaggio di fede e speranza.

Lo fanno accompagnando il pubblico in un percorso che sa toccare le corde più intime, attraverso concerti, incontri e programmi speciali che mettono in luce il potere profondamente rigenerante del gospel.

Il loro repertorio è un abbraccio che intreccia radici e modernità, con un repertorio che attraversa soul e R&B e che riesce a creare atmosfere calde, vibranti, immediatamente coinvolgenti.

Per la nostra terra è motivo di autentico orgoglio poter accogliere un concerto guidato da Pastor David Wright, figura molto apprezzata nel panorama gospel internazionale. La sua carriera racconta quanto questo linguaggio artistico possa diventare strumento di fede, ma anche di trasformazione sociale.

Con il New York Fellowship Choir, attivo dal 1993, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due nomination ai Grammy e sette agli Stellar Awards, conferme di un percorso artistico che continua a ispirare e a lasciare un segno profondo ovunque si esibisca.

Canti tradizionali e arrangiamenti moderni saranno i protagonisti assoluti del concerto, caratterizzato da quella passione inconfondibile che solo il gospel americano sa sprigionare. Lo stile potente e profondamente espressivo è al centro della visione dell’ensemble vocale composto da artisti selezionati per la loro impeccabile tecnica e la loro ineguagliabile capacità di trasmettere emozioni.

Questo coro è l’erede di una tradizione che affonda le radici nella comunità di New York, portando con sé non solo la musica, ma anche la storia e le lotte del popolo afroamericano.

Ogni voce del coro contribuisce a creare un’onda emotiva fatta di armonie complesse, assoli virtuosi e un ritmo incalzante che rende impossibile restare indifferenti. Con un repertorio che spazierà da inni vibranti a pezzi intimi e meditativi, dimostreranno di essere in possesso di una vasta gamma espressiva.

Il pubblico è invitato a lasciarsi travolgere dal ritmo e dalle voci, in una serata che promette di essere non solo un concerto, ma un’esperienza di condivisione dall’energia contagiosa.

I biglietti per “Pastor David Wright & New York Fellowship Choir” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Impero di Chiaravalle, oppure on line sul sito www.amaeventi.org. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere ai numeri dedicati del Comune di Chiaravalle cell 389 9156148 – 366 1508112 (h 17.30 – 20.30) o ad AMA Calabria

Tel 0968 24580 cell 334 2293957.