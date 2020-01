Amaroni – Arrestato 79enne di Montepaone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti

Nella mattinata del 15 gennaio ad Amaroni, località Quaranta, Carabinieri della Compagnia di Girifalco in servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un montepaonese di settantanove anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

S.S. è stato fermato dai militari a bordo della propria autovettura nel corso di un posto di controllo, ed a seguito di perquisizione dell’abitacolo è stato trovato in possesso di 6 cartucce inesplose Cal.9×21, 4 cartucce inesplose Cal.12 e 438 grammi circa di marijuana, suddivisi in 19 involucri di cellophane, nascosti sotto i sedili posteriori.

L’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria catanzarese.