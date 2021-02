Amaroni, arrivano le sagome di vigili urbani dissuasori dell’alta velocità

Sagome visive di vigili come dissuasori dell’alta velocità. Arrivano ad Amaroni, dove l’amministrazione comunale ha avuto l’idea di installarle in prossimità degli edifici scolastici.

Lo scopo naturalmente è la sicurezza dei ragazzi che frequentano le scuole. quattro grandi sagome Quattro grandi sagome con le sembianze di un agente della polizia locale in divisa e fischietto in bocca, con la scritta “Rallentare”, sono state collocate sui marciapiedi, in prossimità degli attraversamenti pedonali vicino agli edifici scolastici del paese, con l’obiettivo di sedare gli eccessi degli automobilisti.

In una nota del Comune si legge che «in Austria sagome come queste sono comunissime, la normalità, al punto tale che sostituiscono anche il cartello con il limite di velocità. Serve a sensibilizzare di più gli automobilisti: l’impatto visivo è molto maggiore rispetto a un normale cartello».

Carmela Commodaro – S1TV