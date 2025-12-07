Amaroni, dove il Natale diventa magia: Ricco calendario di eventi per le festività 2025

Il Comune di Amaroni, in provincia di Catanzaro, si prepara ad accogliere le festività natalizie 2025 con un programma denso di eventi che promette di unire tradizione, spettacolo e solidarietà.

Sotto lo slogan evocativo “Amaroni, dove il Natale diventa magia”, il cartellone offre appuntamenti imperdibili per tutte le età, a partire dal 20 dicembre fino all’Epifania.

​Il Cuore del Natale tra tradizione e magia

​Le celebrazioni prendono il via sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 16:00, con l’inaugurazione de “Il Villaggio di Babbo Natale”. Il Centro Storico Cittadino diventerà un luogo incantato, un palcoscenico dove “i sogni diventano realtà” per i più piccoli. Nello stesso giorno, si aprirà l’evento “Natale e’ Solidarietà”, il tradizionale mercatino natalizio, affiancato dall’esposizione dei “Presepi Aperti” curati dall’Associazione E.R.A.

​Il giorno successivo, domenica 21 dicembre, il Villaggio di Babbo Natale proseguirà ad animare il borgo.

​Una delle iniziative più originali si terrà lunedì 22 dicembre alle ore 16:00, con l’arrivo di “Babbo Natale in Moto”, una sfilata curata dal gruppo I Scasedati Amaroni, che porterà un tocco di adrenalina e allegria.

​Tra Presepe Vivente e Spettacoli Musicali

​Il Natale si arricchisce di spiritualità il 26 dicembre, alle 17:00, con l’attesissimo “Presepe Vivente” nel Centro Storico, realizzato dalla Parrocchia Santa Barbara e dall’Archeoclub Amaroni, un momento per riscoprire la Natività in un’atmosfera suggestiva.

​La musica sarà protagonista la sera del 27 dicembre (ore 21:30) con il “Concerto di Natale “Christmas Celebration” Over Sound” presso la Palatenda “Peppino Impastato”, un’occasione per scambiarsi gli auguri in note. La Palatenda ospiterà anche, il 29 dicembre (ore 21:30), un divertente “Amaroni in Quiz” a cura dell’Associazione E.R.A.

​Gran Finale di San Silvestro

​L’attesa per l’arrivo del 2026 sarà scandita da due serate di spettacolo. Il 30 dicembre (ore 21:30) si terrà lo “Gennaro Calabrese Show”, uno spettacolo di cabaret con il noto comico, sempre alla Palatenda “Peppino Impastato”.

​Il clou degli eventi sarà, come da tradizione, la notte di San Silvestro in piazza. La serata di Capodanno in Piazza inizierà con il conto alla rovescia per salutare il nuovo anno.

Allo scoccare della mezzanotte, alle 00:45, l’invito è a “Iniziamo col botto!” con uno spettacolo di luci e musica in un crescendo di emozioni. I festeggiamenti proseguiranno con un brindisi, animazione, e Dance Music con DJ Set nel Centro Storico Cittadino fino alle prime ore del mattino.

​L’Epifania che tutte le feste si porta via

​Il lungo periodo festivo si concluderà lunedì 6 gennaio con un duplice appuntamento: alle ore 15:00, l’arrivo de “La Befana e le sue Marachelle” con dolci, giochi e sorprese per i più piccoli, e nel pomeriggio, alle 17:00, l’ultima rappresentazione del “Presepe Vivente” nel Centro Storico.

​L’Amministrazione Comunale di Amaroni invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme la magia del Natale.