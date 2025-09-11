Amaroni si prepara ai solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata

Dal 14 al 21 settembre 2025 appuntamento religioso e civile nel cuore del paese

Amaroni si appresta a vivere uno dei momenti più sentiti della propria tradizione religiosa: i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, organizzati dalla parrocchia di Santa Barbara Vergine e Martire. Un programma intenso, che intreccia momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche e iniziative civili, in programma dal 14 al 21 settembre 2025.

Il programma religioso

Dal 14 al 20 settembre si terrà il Settenario dell’Addolorata: ogni giorno, alle ore 17.30, sarà recitato il Rosario dei Sette Dolori con le Litanie alla Vergine Addolorata nella navata laterale, mentre alle 18.00 seguiranno la Santa Messa, la preghiera del Settenario e il canto del Magnificat.

Venerdì 19 settembre la comunità vivrà una giornata speciale di preghiera per le mamme che hanno perso i propri figli, con la Santa Messa alle ore 18.00.

Sabato 20 settembre, vigilia della festa, alle 17.30 sono previsti il Rosario e le Litanie nella navata centrale e, alle 18.00, i vespri solenni e la Messa presieduta da don Luigi Drosi. A conclusione, la tradizionale processione eucaristica per le vie del centro storico.

Domenica 21 settembre, giorno della festa, si svolgeranno tre celebrazioni: alle 8.30 la Messa dell’aurora, alle 11.00 la Messa solenne e alle 17.30 la Messa a Casa Maria. La giornata culminerà con la grande processione per le vie del paese.

Il programma civile

Accanto alle celebrazioni religiose, spazio anche al programma civile. Sabato 20 settembre, alle 21.00 in piazza dell’Emigrante, concerto del gruppo Korabattenti.

Domenica 21 settembre le vie del paese saranno animate dal Concerto bandistico “Città di Borgia”. Durante la processione, nei pressi dell’anfiteatro, spettacolo di fuochi pirotecnici a cura della ditta Sarro srl.

Un momento di fede e comunità

Il parroco don Roberto Corapi e il Comitato Feste invitano tutti i fedeli a partecipare a questo momento di profonda devozione mariana e di aggregazione per l’intera comunità. La festa di Maria SS. Addolorata ad Amaroni rappresenta infatti uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di unire spiritualità, tradizione e cultura popolare.