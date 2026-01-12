Ambiente, Gasperina ottiene 185mila euro: via alla bonifica dei fossi e delle aree degradate

Un importante passo avanti per la tutela del territorio e il ripristino del decoro urbano. Il Comune di Gasperina ha ottenuto un finanziamento di 185.000 euro dalla Regione Calabria, destinato a interventi mirati di risanamento ambientale.

Gli interventi: focus su Gasperina Marina

​I fondi, stanziati nell’ambito delle misure regionali a sostegno dei Comuni per la salvaguardia dell’ecosistema, verranno impiegati per risolvere criticità storiche legate all’abbandono selvaggio di rifiuti.

Il piano di lavoro prevede:

​Bonifica del Fosso Orcolo-Fiumarella: ripristino ambientale delle aree demaniali lungo gli argini a Gasperina Marina.

​Intervento sul Fosso Pruppo: rimozione di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, accumulati a causa dell’incuria.

Il commento dell’assessore Guzzi

​Soddisfazione è stata espressa da Antonio Guzzi, assessore comunale all’Ambiente, che ha sottolineato come queste risorse permetteranno di restituire valore ad aree colpite dall’inciviltà.

“È un’opportunità con ricadute significative per il nostro territorio,” ha dichiarato Guzzi. “Frutto di una visione politica che punta alla valorizzazione delle bellezze naturali calabresi e di un dialogo diretto tra l’Ente e la Regione.”

L’assessore ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare all’assessore regionale all’Ambiente, Antonio Montuoro, lodando la sensibilità dimostrata nel recepire le istanze locali e la disponibilità all’ascolto delle necessità dei piccoli centri.