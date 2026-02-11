Ambiente: Nasce la nuova delegazione provinciale Lipu a Catanzaro

Un nuovo presidio di cultura naturalistica a tutela della biodiversità: nasce ufficialmente la Delegazione Provinciale Lipu di Catanzaro. La nuova sezione si propone come punto di riferimento per la protezione dell’avifauna, la salvaguardia degli habitat naturali e la promozione di una cultura del rispetto ambientale in tutta la provincia.

La Mission sul Territorio La nuova delegazione nasce dalla volontà di un gruppo di volontari ed esperti locali decisi a dare voce alle emergenze ambientali del catanzarese. Tra gli obiettivi prioritari figurano:

Monitoraggio dell’avifauna: Censimenti e controllo delle specie nidificanti e migratorie.

Educazione Ambientale: Progetti e passeggiate naturalistiche per avvicinare i cittadini alla natura.

Tutela e valorizzazione: Azioni ed attività tese alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico .

“La nascita di questa delegazione è una risposta concreta alla necessità di valorizzare e tutelare il patrimonio naturale che ancora ricco e vario si attesta sul territorio provinciale.”

Dichiara Nicola Romeo Arena, neo-delegato Lipu Catanzaro, ingegnere elettronico, guida ambientale escursionistica AIGAE e appassionato di fotografia, e già volontario in ambito ambientale.

“Dopo anni di attivo volontariato sul territorio, ho potuto constatare, come il territorio del catanzarese, così come l’intera Calabria è un corridoio migratorio fondamentale; Ricca infatti è la presenza di specie migratorie e stanziali, che frequentano luoghi dove ancora habitat ad essi congeniali ancora resistono. Ho ritenuto quindi necessaria la presenza sul territorio di una delegazione, che potesse avere un contatto diretto e creare le condizioni necessarie per coinvolgere la popolazione nelle nostre attività.”

Soddisfazione per la nascita della nuova sezione comunicano: Giorgio Berardi del coordinamento regionale Lipu Calabria e Roberto Santopaolo delegato Lipu provinciale di Rende.

La nuova delegazione sarà attiva su tutto il territorio provinciale, e affiancherà le istituzioni e la comunità locale, sia in attività di sensibilizzazione che di tutela della biodiversità.

Inoltre collaborerà in concerto con il coordinamento regionale e le altre realtà Lipu presenti in Calabria (delegazioni, gruppi locali di conservazione e nuclei di vigilanza ambientale), in azioni a favore delle specie selvatiche e dei loro habitat, con particolare riguardo all’avifauna, inclusi il monitoraggio dei siti di nidificazione, la vigilanza venatoria contro il bracconaggio e la difesa degli ecosistemi urbani.

Per partecipare attivamente alle diverse azioni della sezione, per tesseramenti e maggiori informazioni, contattare: catanzaro@lipu.it.

Sono attivi altresì i canali social su FB e Instagram